Serie A Femminile: Juve Inter si giocherà all’Allianz Stadium

Serie A Femminile: Juve Inter del prossimo 10 maggio si giocherà all’Allianz Stadium e sarà trasmessa in diretta su Raisport

Dopo il successo dello scorso ottobre, la Serie A Femminile tornerà all’Allianz Stadium di Torino per una nuova sfida di cartello. Sabato 10 maggio alle ore 18 andrà in scena il derby d’Italia tra Juve e Inter, attualmente prima e seconda nella poule scudetto. Il match, trasmesso in diretta su RaiSport, rappresenterà l’ultima giornata di campionato prima della finale di Coppa Italia Frecciarossa tra Juventus e Roma, in programma la settimana successiva allo stadio Sinigaglia di Como.

La gara del 13 ottobre, con 33.321 spettatori sugli spalti, aveva rappresentato un momento storico per il calcio femminile italiano. Ora, la Divisione Serie A Femminile Professionistica rilancia puntando ancora sui grandi stadi per sostenere crescita e visibilità del movimento. Di seguito le parole a riguardo della presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica Federica Cappelletti

«Tra le strade principali da percorrere per lo sviluppo e la sostenibilità del nostro movimento c’è sicuramente la presenza della Serie A Femminile nei grandi stadi. E dopo l’indimenticabile pomeriggio del 13 ottobre, e dopo che ogni finale di Supercoppa e Coppa Italia viene ospitata in impianti di Serie A e B, torneremo con immenso piacere all’Allianz Stadium. Alla Juventus va il ringraziamento da parte di tutta la Divisione Serie A per la scelta; all’Inter i complimenti per aver reso avvincente questa poule scudetto che il 10 maggio vivrà il suo ultimo atto in uno stadio così importante».