Serie A femminile: mercato Roma eccellente ma a giochi fatti

Serie A femminile: la Roma si rinforza. Dopo Linari ecco la punta tanto mancata in questa prima parte di stagione. Ufficiale l’arrivo di Banusic

Se da una parte la vittoria di San Gimignano è stata pressoché schiacciante, meriti di una grande performance offensiva, ora la Roma può puntare a vincere la Coppa Italia.

Esattamente, perché oggi il club giallorosso ha ufficializzato la punta tanto cercata e mancata di questa prima parte di stagione: in collaborazione con il grande lavoro di LTA Agency, giunge Banusic, centravanti puro proveniente dal Montpellier, team attualmente militante al quarto posto nel campionato francese alle spalle di PSG, Lione e Bordeaux.

Un rinforzo importantissimo che può dare una grande mano in fase di finalizzazione. Il gioco giallorosso, non nascondiamoci, è di fatto il più bello d’Italia, estremamente ricco di ottime giocate e transizione fluida. I punti raccolti, però, in relazione alle ottime prestazioni sono stati troppo pochi. Una squadra quella romanista fatta di sole mezze punte o ali d’attacco, vedi Lazaro, Bonfantini, Thomas, Serturini, Andressa…

OBIETTIVO COPPA ITALIA!

Campionato riaperto? Difficile se non impossibile: le prime due viaggiano troppo velocemente: in poche parole il Milan dovrebbe raccogliere solo 15 punti nelle prossime 10 gare con le conseguenti vittorie della Roma… sognare non costa nulla ma con alto rischio di illudersi.