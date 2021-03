Serie A femminile: spiccano Roma-Inter e Fiorentina-Juventus

Serie A femminile: la Roma sfida l’Inter (a caccia di punti validi per il quarto posto). A seguire spicca il classico Fiorentina-Juventus, le ultime

La sedicesima giornata di Serie A femminile inizia con un grande match: alle 12:30, infatti, spicca Roma-Inter. Entrambe le compagini hanno battuto nell’andata di Coppa Italia rispettivamente Juventus e Milan e ora sono tenute a vincere in campionato. Per le nerazzurre è l’ultima chiamata quarto posto, in caso contrario il cammino diventerebbe assai complicato. Al contrario la formazione di Betty Bavagnoli vuole i tre punti, approfittando di due sfide molto allettanti.

La prima è Fiorentina-Juventus: per la Vecchia Signora è uno degli ultimi scogli da superare per conquistare il quarto scudetto consecutivo. La Viola vuole quanto meno chiudere bene una stagione ricca di delusioni (in Coppa Italia e campionato) ma anche di gioie (in UWCL), un’annata turbolenta che ha visto protagonista uno sfoltimento della rosa, su tutti gli addii eccellenti di Guagni e Bonetti.

La seconda, in programma domani, è Milan-Empoli: il team di Ganz è chiamato ad una prestazione diversa rispetto a quelle viste nelle ultime due sfide. Fondamentale sono i tre punti per tenere a distanza di sicurezza il Sassuolo di Giampiero Piovani, impegnato a San Marino (quest’ultima in chiara lotta per la salvezza). Rispetto al match di andata la formazione di Spugna non sta vivendo un momento brillante: la vittoria contro il fanalino di coda Pink Bari non è stata sul campo straordinaria, senza contare che le toscane nelle ultime dodici sfide hanno sempre subito almeno un gol.

Oggi pomeriggio alle 14:30 spicca anche Napoli-Florentia San Gimignano: le partenopee sono obbligate ad ottenere il massimo risultato, al contrario le toscane vogliono approfittare degli impegni difficili delle altre squadre per avvinghiare la quarta posizione.

Domani, invece, toccherà a Pink Bari-Hellas Verona, sfida che può decretare in via definitiva la via per la salvezza di entrambe le formazioni: le pugliesi non possono né perdere né pareggiare, mentre le venete hanno una chance netta di chiudere i discorsi: vincendo, infatti, la formazione gialloblu si porterebbe a quota 16 punti e qualora il team di Pistolesi non riuscisse a battere la Florentia, il distacco salirebbe dalle campane di ben 10/11 punti e dalle biancorosse di 13. In questo caso irrecuperabili.