Serie A Femminile, Vezzali: «Prima volta da professioniste sarà un grande passo per lo sport»

Valentina Vezzali, sottosegretario allo sport, ha rilasciato due parole sulla Serie A Femminile sul proprio canale Twitter. Le sue dichiarazioni:

«Oggi parte il campionato di Serie A di calcio femminile: per la prima volta, tutte le calciatrici di Serie A potranno godere dello status di ‘professioniste’. Un grande passo per lo sport femminile, un grande passo per tutta la società».