Serie A, gli stranieri sono pronti a tornare in Italia dopo la quarantena: Governo rassicurato dalla Federazione, pronte le convocazioni

Tutto pronto per ripartire, o quasi. Il Corriere dello Sport in edicola oggi fa il punto sulla situazione per quanto riguarda gli stranieri che dovranno tornare in Italia al termine della quarantena.

Il Governo – si legge – è stato rassicurato dalla Federazione: i club sono dunque pronti alle convocazioni, la prossima settimana ci sarà un piano per poter far partire il rientro degli atleti.