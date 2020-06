Serie A, Gravina: «Questione quarantena risolta? Bellissima notizia»

Le dichiarazioni sulla quarantena “soft” di Gravina, presidente FIGC, presente all’Olimpico per la finale di Coppa Italia fra Napoli e Juve

Gabriele Gravina è intervenuto ai microfoni della Rai per commentare la notizia dell’imminente accordo per la modifica della legge sulla quarantena in caso di nuove positività in Serie A. Ecco le parole del numero uno della FIGC.

«Quarantena soft risolta? E’ una bellissima notizia. Ho sentito poco fa il ministro che mi ha preannunciato un grande impegno a proposito. Non lo è solo per noi ma per tutti gli appassionati di calcio. Europei? Dovevamo incontrare la Svizzera in questo stadio, ma anche oggi è una giornata importante per il calcio italiano. Inizieremo il campionato europeo a Roma con la Turchia».