Serie A in campo il 3 maggio. Gravina: «Ci stiamo lavorando»

Il presidente della FIGC Gravina ha parlato del possibile ritorno in campo della Serie A, previsto al momento per il 3 maggio

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo del possibile ritorno in campo della Serie A, previsto al momento per il 3 maggio:

«Il ministro Spadafora ha ipotizzato quella data perché ci stiamo lavorando diversi giorni con la Federazione. Nel momento in cui il campionato Europeo è stato spostato al 2021, ci siamo posti una serie di date per capire quando partire. L’idea è 3 Maggio perché con qualche turno settimanale possiamo finire al 30 giugno, ma non escludiamo 10 e 17 e quindi sforare».