Serie A, la classifica degli svalutati: guida Pastore, quanto Cagliari!

Tanti calciatori in Serie A non hanno trovato spazio in questo campionato ed eventualmente si sono svalutati: ecco la classifica

Puntuale come ogni anno arriva il report di Transfermarkt sui calciatori che si sono svalutati in Serie A: guida Javier Pastore, praticamente a secco in questa stagione. Ecco la classifica.

1)Javier Pastore (Roma)

2) José Callejon (Fiorentina)

3) Kwadwo Asamoah (Cagliari)

3) Diego Godin (Cagliari)

5) Faouzi Ghoulam (Napoli)

6) Mateo Musacchio (Lazio)

7) Nikola Kalinic (Verona)

7) Radja Nainggolan (Cagliari)

9) Aleksander Kolarov (Inter)

9) Iago Falque (Benevento)

I DETTAGLI SU LAZIONEWS24