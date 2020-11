Serie A, la Lega dice sì ai Fondi: in arrivo 1,7 miliardi. I dettagli

La Lega Serie A ha deciso all’unanimità di approvare l’ingresso dei fondi privati: in arrivo 1,7 miliardi. Ecco i dettagli

Finalmente ci siamo. La Lega Serie A fa un salto nel futuro e dice sì all’ingresso dei fondi privati. I 20 presidenti, riuniti dalle 13 in un hotel romano, hanno accettato con voto unanime l’offerta del consorzio di fondi di investimento CVC-Advent-Fsi, che entra così con il 10 per cento nella media company creata per gestire e commercializzare i diritti televisivi.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, in arrivo 1,7 miliardi di euro, che sono ossigeno pure per il mondo del calcio italiano, soprattutto in questo periodo di crisi, aggravata dalle conseguenze della pandemia di Covid. Adesso serviranno un paio di mesi per stendere i contratti e si pensa di poter arrivare al closing nel nuovo anno, durante il quale si dovrà procedere alla vendita dei diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024.

Cosa succede ora? La Rosea spiega: dire sì all’offerta dei fondi vuol dire aprirsi a un business che prevede nuovi sistemi di promozione del nostro campionato, con una visione planetaria di sviluppo del brand Serie A. Al primo punto del programma resta la vendita dei diritti televisivi: i fondi aiuterebbero nella cessione a una pluralità di piattaforme. E’ questo il canale principale attraverso cui realizzare l’obiettivo dei private equity, accrescere il valore del campionato. Ma nell’immediato potranno invece sostenere le società con una consistente disponibilità finanziaria, fattore che in una fase delicata come quella attuale risulterebbe determinante.