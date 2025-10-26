 Pagelle Lazio Juventus, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A
Pagelle Lazio Juventus: ecco i TOP e FLOP del match dell’ottava giornata di Serie A 2025/2026 andato in scena all’Olimpico alle ore 20:45.

Il big match della domenica sera di questa giornata di campionato va alla Lazio. I biancocelesti con una rete di Basic escono dalla crisi e guardano con fiducia al futuro. Discorso diverso, invece, per la Juventus. Terza sconfitta consecutiva e una panchina di Tudor che traballa sempre di più.

Di seguito i nostri voti ai protagonisti del match.

LAZIO (4-3-3): Provedel 6.5; Lazzari 6.5 (55′ Pellegrini Lu. 6), Gila 6.5, Romagnoli 6, Marusic 6; Guendouzi 6.5, Cataldi 6.5, Basic 8 (68′ Vecino 6.5); Isaksen 7.5 (83′ Pedro s.v.), Dia 6 (82′ Noslin s.v.), Zaccagni 7. 

JUVENTUS (3-5-2): Perin 6; Kalulu 6, Gatti 5.5 (86′ Joao Mario s.v.), Kelly 6; Conceiçao 6, Koopmeiners 5 (66′ Thuram 6), Locatelli 5, McKennie 6 (78′ Openda 5), Cambiaso 4.5 (46′ Yildiz 5); Vlahovic 5, David 4.5 (66′ Kostic 5.5).

