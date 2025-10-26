Lazio News
Lazio Juve LIVE: sintesi, tabellino, cronaca e live del match
Lazio Juventus, sfida valevole per l’ottava giornata di Serie A 2025/2026. Appuntamento alle 20.45 allo Stadio Olimpico! Segui il LIVE qui
Allo Stadio Olimpico di Roma, Lazio Juventus scendono in campo alle ore 20.45 di domenica 26 ottobre per l’ottava giornata di Serie A 2025/2026. Da una parte i padroni di casa della Lazio, allenati dall’ex Sarri, in piena emergenza infortuni, che senza coppe europee arriva al big-match con l’obiettivo di strappare i 3 punti per risalire la classifica dopo un avvio complicato. Dall’altra parte l’altro ex Tudor e la sua Juve, rallentata da due sconfitte consecutive seguiti a 5 pareggi, che cerca un cambio ritmo che allontani la paura di una nuova crisi. Segui LIVE il match su Calcionews24.
FORMAZIONI UFFICIALI
In attesa delle formazioni ufficiali…
JUVENTUS (3-5-2): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Conceicao, Koopmeiners, Locatelli, McKennie, Cambiaso; David, Vlahovic Allenatore Tudor.
Lazio Juve, parla l’ex Riedle: «Sono convinto che i biancocelesti giocheranno una grande gara. Mi piace molto Castellanos, un po’ ricorda il mio stile»