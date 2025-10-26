 Lazio Juventus: segui sintesi e tabellino live del match
Connect with us

Lazio News

Lazio Juve LIVE: segui sintesi, tabellino, cronaca e live del match

Avatar di Andrea Bargione

Published

49 secondi ago

on

By

Vecino

Lazio Juventus, sfida valevole per l’ottava giornata di Serie A 2025/2026. Appuntamento alle 20.45 allo Stadio Olimpico! Segui il LIVE qui

Allo Stadio Olimpico di Roma, Lazio Juventus scendono in campo alle ore 20.45 di domenica 26 ottobre per l’ottava giornata di Serie A 2025/2026. Da una parte i padroni di casa della Lazio, allenati dall’ex Sarri, in piena emergenza infortuni, che senza coppe europee arriva al big-match con l’obiettivo di strappare i 3 punti per risalire la classifica dopo un avvio complicato. Dall’altra parte l’altro ex Tudor e la sua Juve, rallentata da due sconfitte consecutive seguiti a 5 pareggi, che cerca un cambio ritmo che allontani la paura di una nuova crisi. Segui LIVE il match su Calcionews24.

SEGUI IL LIVE DI LAZIO JUVE SU LAZIONEWS24

FORMAZIONI UFFICIALI

In attesa delle formazioni ufficiali…

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Conceicao, Koopmeiners, Locatelli, McKennie, Cambiaso; David, Vlahovic Allenatore Tudor.

Related Topics:

Lazio News

Formazioni ufficiali Lazio Juventus, le scelte in vista del match di oggi

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

54 minuti ago

on

26 Ottobre 2025

By

Tudor
Continue Reading

Hanno Detto

Lazio Juve, parla l’ex Riedle: «Sono convinto che i biancocelesti giocheranno una grande gara. Mi piace molto Castellanos, un po’ ricorda il mio stile»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

11 ore ago

on

26 Ottobre 2025

By

Castellanos
Continue Reading