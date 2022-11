Serie A, le date della pausa per il Mondiale, quando il ritorno in campo?

Continua il calcio giocato e continua la Serie A! Il campionato italiano sta quasi per arrivare al capolinea in questo 2022, con la sosta per il Mondiale in Qatar ormai a un passo. Infatti mancano pochissime settimane allo stop e successivo avvio della competizione FIFA. Chiariamo come la scelta da parte dell’organo più importante del calcio mondiale abbia preso la decisione di giocare questo autunno a causa delle alte temperature in Qatar che in estate che rende impossibile fare qualsiasi sforzo sotto al sole. Da qui la scelta della FIFA di dirottare tutto a novembre.

Per molti la divisione della stagione in due parti (pre e post Mondiale) sarà un fattore determinante, come a influenzare i valori delle squadre dopo la fine della competizione. Infatti sarà interessante notare come cambieranno le quote serie A, se resteranno le stesse oppure ci saranno stravolgimenti dopo il torneo in Qatar. È presto per dirlo, lo scopriremo solamente nel 2023!

Quanto tempo si resterà fermi?

La Serie A 2022/23 ha deciso di iniziare prima il campionato in modo da poter giostrare al meglio la situazione: infatti la scelta di giocare nel week-end più caldo dell’anno, ferragosto, è servita proprio per permettere ai club di disputare la stagione senza troppe fatiche, seppur a livello di preparazione molti ne hanno risentito. Tralasciando questo discorso al momento, per chiunque volesse sapere per quanto tempo ci sarà lo stop per Qatar 2022, la risposta è: due mesi!

Sì, due mesi senza Serie A e senza vedere le venti sorelle sfidarsi per un buon piazzamento in classifica. Andando più nello specifico dal 13 novembre al 4 gennaio il massimo campionato italiano non vedrà la luce, con i giocatori non convocati per il Mondiale che osserveranno una lunga fase di allenamento. Certamente chi verrà eliminato si aggregherà con il gruppo e avrà l’occasione di preparare al meglio il ritorno in campionato.

Insomma, la Serie A si rivedrà direttamente nei primi giorni del 2023, con probabili amichevoli nell’arco della pausa per non perdere lo smalto acquisito fino ad ora.

Quale sarà l’ultima giornata di Serie A nel 2022?

L’ultima giornata che vedremo in questo 2022 sarà la quindicesima. Al ritorno i club giocheranno gli ultimi tre turni, prima di iniziare il girone di ritorno, per alcune molto ostico. Si ripartirà dal sedicesimo, facendo registrare un ritardo di ben quattro gare rispetto alla tabella di marcia, quindi un mese! Per ovviare a questo problema ci saranno molti più turni infrasettimanali e la fine è stata slittata da maggio a giugno, precisamente il 4 giugno 2023.

Insomma si prospetta essere un lungo campionato di Serie A. Entrerà di diritto nella storia visto che un qualcosa del genere non è mai accaduto prima d’ora. Vedremo come si evolverà la battaglia tra i club italiani che in questo momento vede vincitore il Napoli di Luciano Spalletti con un rullino di marcia spaventoso che l’attesta come favorita alla vittoria finale.

Le date riassunte della sosta