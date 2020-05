Serie A, oggi l’incontro tra Figc e Comitato tecnico-scientifico: serve intesa sul protocollo

Oggi alle 15.30 è in programma l’incontro tra il comitato tecnico-scientifico e la FIGC: serve l’intesa sul protocollo

È il giorno del giudizio per la Serie A. Dopo aver appreso la notizia della ripartenza della Bundesliga, oggi alla 15.30 Gabriele Gravina incontrerà il comitato tecnico-scientifico per fare il punto della ripresa in Italia.

Bisogna convincere il Cts, che rimane inflessibile circa la quarantena in caso di positività mentre la Figc pensa a un’assicurazione per i medici. Questo il nodo più difficile da sciogliere, reso ancora più duro dalla positività di un giocatore del Toro. Se Lega e Comitato troveranno un accordo allora la Serie A potrà finalmente ripartire.