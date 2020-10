Al termine dell’Assemblea di Lega è stato deciso l’ingresso del fondo CVC

Si è tenuta oggi in Lega un’Assemblea per decidere il futuro dei diritti televisivi del nostro campionato. La Serie A ha così deciso, con 15 voti a favore e 5 a sfavore, l’ingresso in Lega della CVC Capital Partners.

Il fondo diventerà così socio al 10% della media company creata con la Lega.