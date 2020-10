Serie A, operazione playoff: ecco i dettagli del progetto

I dettagli del progetto playoff a cui stanno lavorando FIGC e Lega Calcio: 12 squadre lottano per lo Scudetto, 8 vanno ai playout.

Lega Calcio e FIGC continuano a lavorare sull’introduzione dei playoff a stagione in corso qualora il regolare svolgimento del campionato non potesse essere garantito. Lo riporta Corriere dello Sport.

Il piano prevede come condizione imprescindibile che tutte le partite del girone di andata vengano disputate. Dopo di che le squadre saranno divise in due gruppi sulla base di quella classifica: le prime 12 si giocheranno lo Scudetto, le ultime 8 disputeranno i playout.

Le 12 squadre che si giocheranno lo Scudetto saranno divise in due gironi da sei con le squadre che si affronteranno in gare di andata e ritorno. Le prime due classificate di ogni girone accederanno alla Final Four con semifinali e finali in gara secca.