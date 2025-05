Serie A, maxi-operazione contro il pezzotto. Interviene il commissario Agcom: «Ritracciabile anche chi usa Vpn»

Sono stati individuati e sanzionati per l’utilizzo del “pezzotto”, (il sistema illegale che consente l’accesso ai contenuti televisivi protetti dalle reti IPTV, tra cui la Serie A e le competizioni calcistiche), 2282 persone, convocate tra marzo e aprile 2025 presso 183 Reparti del Corpo attivati dai Comandi Provinciali.

A tutti sono state contestate le sanzioni previste dalla legge sul diritto d’autore (art. 174-ter della legge 633/1941), con trasmissione dei fascicoli ai Prefetti territorialmente competenti.

A parlarne, al Corriere della Sera, è stato Massimiliano Capitanio, commissario Agicom che ha anche avvertito chi, per usufruire della pirateria, utilizza Vpn.

PAROLE – «Questa operazione smentisce le bugie della criminalità organizzata che rassicurava i clienti garantendo loro l’anonimato. Le forze dell’ordine sono in grado di rintracciare chiunque, anche chi usa una Vpn. La lista dei multati smonta un’altra falsità: chi viola il diritto d’autore non lo fa perché non può permettersi gli abbonamenti legali, ma per un cancro culturale che li spinge a sentirsi più furbi e di fatto a rubare. Per estirpare questo crimine, questa deve essere la prima di una lunga serie di operazioni. Complimenti alla Guardia di Finanza per questo brillante e concreto risultato».