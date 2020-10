Serie A, possibile riduzione a 500 spettatori: le ultime

La Serie A potrebbe vedere dimezzato il suo pubblico, dopo il recente aumento dei contagi: ecco la novità sugli spettatori

Il via libera per i mille spettatori allo stadio è arrivato appena un mese fa, ma oramai sembra cosa sorpassata. Come riportato da Gazzetta, è in programma un incontro tra il Ministro della Salute Speranza e il CTS.

Argomento dell’incontro sarà la possibile riduzione degli spettatori allo stadio: dagli iniziale mille si potrebbe passare al dimezzamento, con 500 spettatori presenti in ogni impianto.