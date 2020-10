Serie A, posticipata al 13 ottobre l’Assemblea di Lega: il comunicato

La Lega ha ufficializzato che l’Assemblea di Lega andrà in scena il 13 ottobre e si svolgerà esclusivamente in videoconferenza

Con un comunicato la Lega ha ufficializzato lo slittamento dell’Assemblea da venerdì 9 ottobre a martedì 13 ottobre. Dopo la positività del presidente Paolo Dal Pino, inoltre, la riunione dei club si svolgerà esclusivamente in videoconferenza e non più, come inizialmente previsto, all’Hotel Hilton a Milano.

Le società dovranno prendere una decisione definitiva sulle proposte delle due cordate rimaste in corsa, che puntano ad entrare con il 10% nella nuova media company. Inoltre si parlerà anche dei diritti tv del campionato per il triennio 2021/24, con la preparazione dell’invito a presentare offerte dedicato alle emittenti internazionali, oltre agli aggiornamenti sullo stato d’avanzamento del Piano industriale e l’approvazione del budget 2020/21.