Serie A, respinto ufficialmente l’emendamento per i diritti tv di Lotito

Il Governo ha deciso di respingere ufficialmente l’emendamento milleproroghe proposto da Claudio Lotito per i diritti tv

L’Aula del Senato ha approvato l’emendamento del Governo che sopprime, all’articolo 16 del Dl milleproroghe, la possibilità di estendere fino a 5 anni la durata dei contratti di licenza per i diritti tv in corso per gli eventi sportivi (tra cui quelli del calcio con Sky e DAZN per la Serie A).

Questa facoltà era stata introdotta con un emendamento a prima firma di Claudio Lotito. L’emendamento per sopprimere la possibilità di estendere la durata dei diritti tv è passato con 158 sì, 3 no e 3 astensioni.