Serie A, Serie B e Serie C: quanti sono gli appassionati che seguono le leghe italiane? - Calcio News 24

Se sei curioso di conoscere i numeri, ci sono 25,5 milioni di tifosi per la Serie A, 19,9 milioni per la serie B e la serie C sta registrando delle giornate sopra i 110 mila spettatori. Per quanto riguarda i dati TV, lo streaming della Serie A ha raggiunto è 246,7 milioni di spettatori in una stagione, con dei picchi di quasi 6 milioni in una singola giornata.

Il calcio è lo sport per eccellenza italiano, e sono più di 30 milioni gli adulti che mostrano interesse. Le tre leghe professionistiche continuano a macinare numeri, tra stadio e streaming. La Serie A è diventata un vero e proprio rito collettivo, è seguita a livello nazionale e rappresenta il top del calcio italiano. Di contro, la Serie B e la Serie C vanno forti sul territorio e sono fonte di ritrovo per la comunità.

Dalla partita alla passione online tra fantasport community e giochi a tema

Oltre agli stadi e alla TV, molti tifosi vivono il calcio anche nel digitale con gli highlights on demand, le statistiche in tempo reale, i fantasy e le community. I giochi a tema calcio proposti dalle piattaforme come WinBay catalizzano l’attenzione dei tifosi perché gli permette di gareggiare in prima persona.

Gli operatori di gioco cercano di proporre dei contenuti che facciano venire voglia di prolungare l’esperienza dopo la partita. Tra slot a tema e giochi da tavolo famosi, il calcio ormai è lo sport più acclamato anche online e vanta una community che continua a crescere.

Quanti seguono davvero le tre leghe italiane

Se vuoi farti un’idea, ecco i dati più recenti:

Serie A: 29,393 milioni di interessati e 25,5 milioni di tifosi. 246,7 milioni di spettatori totali in TV nel 2024/25. La media allo stadio è di 30.824 nel 2024/25.

Serie B: 19,888 milioni di interessati e una platea tifosi stimata in 8,4 milioni. Circa 3,7 milioni di presenze allo stadio nel 2024/25.

Serie C: trend in crescita sugli spalti nel 2025, con giornate con più di 110 mila spettatori e un girone (il C) vicino al milione di presenze già a marzo 2025.

Perché la Serie A resta un rito collettivo tra tv, stadi e social

La A continua a muovere i fan. A fine 2024/25 la media allo stadio è stata di 30.824 spettatori, con un tasso di riempimento sopra il 92%. In TV, il totale stagionale è arrivato a 246,7 milioni di spettatori. Nel 2025/26 Auditel-Audicom misura ogni giorno la total audience di DAZN e la terza giornata è quasi arrivata a 5,9 milioni, il miglior risultato di sempre per una giornata iniziale dall’introduzione della nuova metrica.

A livello di bacino, ci sono 29,4 milioni di interessati e 25,5 milioni di tifosi dei club. Sono dei numeri che spiegano perché la Serie A rimane un appuntamento nazionale del weekend.

La Serie B cresce nel territorio tra stadi pieni e pubblico fedele

La BKT è il campionato dei territori e i numeri lo confermano. Nel 2024/25 si sono contati circa 3,7 milioni di ingressi allo stadio, con una media di 96 mila tagliandi a giornata. Nel 2025/26 la prima giornata ha raggiunto i 126 mila spettatori in totale.

Si stimano 19,9 milioni di interessati e circa 8,4 milioni di tifosi. Ci sono stati circa 100 mila spettatori medi a giornata nella prima parte della stagione. Insomma, la B ha una comunità ampia e molto attiva.

Serie C: cuore locale con curve piene e trend in salita

La C è il battito delle province calcistiche. I dati raccontano che le curve sono piene e che c’è tanta partecipazione. Nelle prime dieci giornate 2025/26 la Lega Pro ha comunicato che ci sono stati più di 110 mila spettatori e un +10% di affluenza rispetto all’anno precedente.

A marzo 2025, il Girone C sfiorava già il milione di presenze stagionali (944.033), con il Girone B a 878.507 e l’A a 487.397. Questo vuol dire che la passione non manca e che i numeri ci sono.

Dove si guarda il calcio oggi tra streaming, tv e social

La misurazione Total Audience di Auditel/Audicom fotografa la somma delle visioni sui dispositivi digitali e sui canali satellitari. Dà una vista più realistica dei consumi. Per la Serie A 2025/26, Audicom pubblica i report giornata per giornata.

Il trend di inizio stagione mostra delle giornate sopra i 5 milioni su DAZN, con il contributo decisivo dei big match. Questo quadro si intreccia con il fatto che nel 2023/24 ci sono stati 470 milioni di contatti TV generati dal calcio in Italia e quasi 2,8 miliardi nel mondo.

Cosa dicono i numeri sulla passione italiana

Se metti insieme le affluenze e l’audience, è tutto molto chiaro. La Serie A rimane l’evento sportivo più seguito del Paese, la Serie B sostiene un pubblico vasto e fedele che riempie gli stadi e si riconosce nella propria piazza e, infine, la Serie C cresce grazie alla spinta delle comunità locali.

In totale, il calcio coinvolge più di 30 milioni di italiani adulti e continua a riempire i weekend, i palinsesti e i feed social. Quindi, gli appassionati ci sono, sono tanti e sono distribuiti in modo diverso lungo la piramide. E i dati del 2025 dicono che la loro esperienza è sempre più ibrida, tra stadio, divano e schermo in tasca.