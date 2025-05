Serie A, Simonelli: «Calendari? Sarà una scelta difficile, bisogna tenere conto delle necessità di Inter e Napoli; sulla sede dello Spareggio dico questo»

Le parole di Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, dopo l’ultimo turno di campionato su calendari e sede dello Spareggio

Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha parlato a Radio Anch’Io Sport su Radio Rai. Di seguito le sue parole dopo l’ultima giornata di campionato.

SERATA DA RICORDARE – «Devo dire che ieri è stata una serata avvincente, che non ricordavamo da anni. Quelli della mia età ricordano i tempi quando eravamo attaccati alla radiolina ad ascoltare Tutto il Calcio minuto per minuto. Ieri è stata un po’ la stessa sensazione».

CALENDARIO GARE SCUDETTO – «Non posso dare anticipazioni su quello che deciderà il consiglio. Non è una decisione mia, ma collegiale. Abbiamo due partite libere: Milan-Monza e Bologna-Genoa, le possiamo collocare liberamente. Oltre alle due partite scudetto, avremo un blocco di 6 partite con in ballo le coppe e le retrocessioni. Avremo in tutto 3-4 blocchi».

DATE: GIOVEDÌ, VENERDÌ O WEEKEND? – «Sarà una scelta difficile, perché da un lato si vorrebbe dare la gioia ai tifosi di veder le proprie squadre vincere in un giorno festivo, dall’altro, in caso di spareggio – ipotesi difficile da realizzarsi – dobbiamo garantire all’Inter la possibilità di avere un adeguato riposo in vista della finale di Champions League. È interesse di tutto il calcio italiano che si possa aggiudicare questo torneo. L’Inter vorrebbe giocare giovedì o venerdì, il Napoli nel fine settimana? Il punto di partenza è questo, starà al consiglio fare una sintesi».

SOSTE, PASQUA, SUPERCOPPA – «Giocheremo il weekend prima di Natale (21-22 dicembre) e quello dopo (27-28 dicembre). Primo weekend del 2026 il 3-4 gennaio. Quindi non ci saranno soste. Il calendario è super intasato, abbiamo una quantità di impegni internazionali, per cui oggi riuscire a fare delle soste natalizie non è più possibile. Giocheremo anche il giorno di Pasqua probabilmente. Per la Supercoppa, speriamo di non giocarla a dicembre. Se, come ci auguriamo, l’Inter dovesse vincere la Champions dovrà giocare la Coppa del mondo per club FIFA e la nostra Supercoppa slitterebbe a gennaio. Fino al 31 maggio quindi non sapremo quando collocarla».

CALENDARIO ASIMMETRICO – «Sarà ancora asimmetrico. Come tutti gli esperimenti, ci sono sempre delle cose da aggiustare e terremo conto di qualche incongruenza che si è creata. Confermo che il calendario della prossima stagione sarà stilato il 6 giugno».

RINVII E PROTOCOLLO FIGC – «Le partite dovranno essere recuperate nella prima data utile possibile. Su poi quale sia questa prima data utile dipende dal tipo di evento. Questa sarà la regola e la dovremo seguire in tutti i casi. Magari all’inizio scontenterà qualcuno. Ma se le regole si sanno prima, magari si criticano ma poi si accettano».

COPPA ITALIA E SQUADRE PICCOLE – «Non è previsto questo cambio di format. La Coppa Italia sta acquisendo sempre di più grande valore. La finale di Roma è stata uno spettacolo».

EVENTUALE SPAREGGIO SCUDETTO – «Da regolamento si dovrebbe giocare a Milano, ma ovviamente non si può. Roma sarebbe l’unica sede possibile».