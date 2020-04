Serie A, spunta una petizione: «Scudetto all’Atalanta»

Scudetto del campionato di Serie A 2019/20 da assegnare all’Atalanta: i dettagli della petizione a favore della Dea e della città di Bergamo

Assegnare lo scudetto del campionato di Serie A 2019/20 all’Atalanta come gesto simbolico per rendere omaggio alla città di Bergamo. Questa la proposta promossa dal Comitato Scudetto alla Dea, che ha lanciato una petizione su Change.org.

Ecco quanto si legge nella descrizione dell’iniziativa: «Come è noto, l’emergenza Covid-19 ha fermato anche il Campionato di calcio di Serie A e, allo stato attuale, appare assai improbabile che possa ripartire. Tra le possibilità avanzate c’è anche quella di non assegnare il titolo 2019-2020. La nostra proposta, invece, è quella di assegnare lo Scudetto 2019-2020 all’Atalanta, sia per i meriti sportivi dimostrati sul campo soprattutto negli ultimi due anni, sia per rendere omaggio alla città di Bergamo, simbolo dell’Italia che soffre a causa del Coronavirus».