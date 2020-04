Serie A, Tommasi: «Chiudere entro il 3 agosto. Sugli stipendi…»

Il presidente dell’AIC Tommasi ha fatto chiarezza sul futuro della Serie A e sul taglio agli stipendi dei calciatori

Il presidente dell’AIC Damiano Tommasi ha parlato del futuro della Serie A ai microfoni di RaiNews24: «La notizia di ieri della UEFA di provare a chiudere entro il 3 agosto ci dà un limite temporale. Vogliamo ripartire».

«Stipendi? Con la Lega Pro abbiamo provato una soluzione collettiva. Con la Lega Serie A non siamo entrati nei dettagli, anche perché le prime scadenze sono il 20 aprile. Oggi non sappiamo se si chiuderà prima, anche perché la UEFA e l’ECA chiedono di provare a chiudere le stagioni. I calciatori come sempre fatto, faranno la loro parte».