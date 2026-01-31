Serie A
Serie A, anticipi e posticipi 25ª e 26ª giornata: date, orari e dove vedere in tv le partite. Il programma ufficiale
Serie A, anticipi e posticipi 25ª e 26ª giornata: date, orari e dove vedere in tv le partite. Il programma completo. Ecco quando si gioca Inter Juve
Lega Serie A ha definito il programma di anticipi e posticipi della 25ª e 26ª giornata del Campionato 2025/26. Di seguito il programma completo.
Anticipi e postici Serie A, 25esima giornata
- 13/02/2026 Venerdì 20.45 Pisa – Milan DAZN
- 14/02/2026 Sabato 15.00 Como Fiorentina DAZN
- 14/02/2026 Sabato 18.00 Lazio Atalanta DAZN
- 14/02/2026 Sabato 20.45 Inter Juventus DAZN/SKY
- 15/02/2026 Domenica 12.30 Udinese Sassuolo DAZN 1
- 5/02/2026 Domenica 15.00 Cremonese Genoa DAZN
- 15/02/2026 Domenica 15.00 Parma Verona DAZN
- 15/02/2026 Domenica 18.00 Torino Bologna DAZN/SKY
- 15/02/2026 Domenica 20.45 Napoli Roma DAZN
- 16/02/2026 Lunedi 20.45 Cagliari Lecce DAZN/SKY
Anticipi e postici Serie A, 26esima giornata
- 20/02/2026 Venerdì 20.45 Sassuolo Verona DAZN
- 21/02/2026 Sabato 15.00 Juventus Como DAZN
- 21/02/2026 Sabato 18.00 Lecce Inter DAZN
- 21/02/2026 Sabato 20.45 Cagliari Lazio DAZN/SKY
- 22/02/2026 Domenica 12.30 Genoa Torino DAZN
- 22/02/2026 Domenica 15.00 Atalanta Napoli DAZN
- 22/02/2026 Domenica 18.00 Milan Parma DAZN/SKY
- 22/02/2026 Domenica 20.45 Roma Cremonese DAZN
- 23/02/2026 Lunedì 18.30 Fiorentina – Pisa DAZN
- 23/02/2026 Lunedì 20.45 Bologna Udinese DAZN/SKY
