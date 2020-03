Serie A, Udinese multata: il motivo

L’Udinese ha ricevuto un’ammenda di 5mila euro in seguito al recupero della ventiseiesima giornata di Serie A

Il Giudice Sportivo ha comminato una multa di 5mila euro all’Udinese in seguito alla partita contro la Fiorentina, valevole per il recupero della ventiseiesima giornata di Serie A.

«A titolo di responsabilità oggettiva, per aver consentito l’ingresso nel recinto di giuoco di un proprio tesserato, non inserito nella distinta di gara, che veniva allontanato per aver contestato l’operato arbitrale», si legge nel comunicato ufficiale.