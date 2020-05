Serie A, Zola: «Il calcio è simbolo di rinascita»

L’ex attaccante Gianfranco Zola ha detto la sua sull’eventuale ripartenza del campionato di Serie A

Gianfranco Zola ha espresso le proprie considerazioni in merito all’eventuale ripresa del campionato di Serie A, durante un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport: «Sarebbe una terapia iniziale, ben venga il ritorno del calcio, perché fa bene all’umore. A modo suo, sistemare un partita al centro delle giornate, ha un valore non solo simbolico di rinascita: sarebbe un segnale di avvicinamento alla normalità».

«Ci vogliono piani alternativi nella eventualità di casi di contagio o persino nella ipotesi di ricadute. Ho provato a pensare cosa farei io se dovessi avere il potere decisionale, e mi è venuto mal di testa. Però quando si presenta una situazione eccezionale, come quella che stiamo vivendo, bisogna regolarsi con strumenti e risposte egualmente eccezionali ed immediate che soprattutto il calcio può fornire. Il football può offrire distrazione e accendere il fuoco d’una passione che in questi ultimi tre mesi di tragedie e paure si è sopita».