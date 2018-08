Caos nel campionato di Serie B, la Lega stoppa i ripescaggi e si parla di un campionato a 19 squadre. Queste le società che prenderanno parte al campionato cadetto

A pochi giorni dall’inizio della stagione, la Serie B riceve un ulteriore scossone che si aggiunge a quelli delle scorse settimane. Avellino, Bari e Cesena, saranno costrette a ripartire dalla Serie D, non essendo riuscite ad iscriversi al campionato cadetto. Le mancate iscrizioni, quindi, avevano dato il via ad una serie di ricorsi e ripescaggi che hanno fatto festeggiare la promozione in Serie B a Catania, Novara e Siena, fino a ieri, quando la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport ha sospeso i ricorsi di Novara e Siena, rinviando il giudizio al 7 settembre, a campionato già iniziato. Per queste ragioni, la Lega B, dopo il pronunciamento del terzo grado di giustizia sportiva, ha deciso di sospendere i ripescaggi e dar vita ad una nuova Serie B composta da 19 squadre.

La situazione, però, non sembra definitivamente chiusa data la volontà delle squadre escluse, soprattutto quella del Catania, di presentare ulteriore ricorso con eventuali risarcimenti. Intanto, la Lega ha comunicato che lunedì 13 agosto verrà pubblicato il calendario con le 19 squadre.

Queste le società che prenderanno parte al prossimo campionato di Serie B 2018/2019:

Ascoli, Benevento, Brescia, Carpi, Cittadella, Cosenza, Cremonese, Crotone, Foggia (-8 punti di penalizzazione), Lecce, Livorno, Padova, Palermo, Perugia, Pescara, Salernitana, Spezia, Venezia, Verona.