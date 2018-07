Serie B, anche l’Avellino saluta: escluso dal prossimo campionato

La Covisoc boccia l’Avellino che saluta la serie cadetta. Ammesse Matera, Lucchese, Triestina, Pistoiese, Cuneo e Monza

Dopo Bari e Cesena anche l’Avellino non parteciperà al prossimo campionato di Serie B. A renderlo noto è stata la FIGC con un comunicato ufficiale: «Avellino non ammesso al campionato. Escluse aktre due società di serie B e tre di serie C L’Avellino non è stato ammesso al prossimo campionato di Serie B. Inoltre due società di serie B, Bari e Cesena, e tre di serie V, Reggiana, Andria e Mestre, che non hanno presentato ricorso, non parteciperanno al prossimo campionato. Sono state invece ammesse, in serie C, sei società il cui ricorso è stato accolto dalla CO.VI.SO.C.: Matera, Lucchese, Triestina, Pistoiese, Cuneo e Monza».

La decisione della FIGC ha gettato nello sconforto una città e una tifoseria sempre molto calda e presenta nelle partite dei biancoverdi. Il presidente Taccone si è detto «certo che l’Avellino verrà riammesso: la decisione della Covisoc è basata su un vizio di forma che verrà sanato dal ricorso che presenteremo al Collegio di garanzia del Coni». I termini per presentare il ricorso scadono lunedì prossimo.