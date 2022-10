Serie B, equilibrio in vetta: classifica corta dopo la 7a giornata

Che fosse una stagione con grande equilibrio potevamo aspettarcelo, la Serie B sta mantenendo le attese e la 7a giornata è stata ricca di sorprese

La classifica non vede un padrone spiccare e anzi le due capoliste Reggina e Brescia sono cadute sotto i colpi di Modena e Bari. Le due neo promosse hanno trovano tre punti importanti: i canarini per la salvezza, i pugliesi per l’aggancio in vetta. Il Parma supera il Frosinone e ora è a meno tre dal trittico di tesa, nel mezzo Genoa e Ternana, entrambe vittoriose nei rispettivi match. Tanti gol, sorprese e equilibrio, la Serie B non finisce di stupire.