Serie B: due punti di penalizzazione alla Reggina

Brutta tegola per la Reggina: penalizzazione di due punti. il GM De Lillo: «Ci stiamo muovendo per ricorsi e controricorsi»

Brutte notizie per la Reggina: il Tribunale federale della Figc, ha sanzionato il club calabrese con due punti in classifica da scontare nell’attuale campionato di Serie B. Inoltre, sono stati comminati 45 giorni di inibizione all’amministratore unico e legale rappresentante, Luca Gallo.

La società era stata deferita per il mancato versamento, entro il termine del 16 febbraio 2022, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo marzo-ottobre 2021 e dei contributi INPS riguardanti dovuti ai tesserati per il periodo luglio-ottobre 2021.

Dura risposta del club calabrese, affidata al Genearal Manager De Lillo: «Ci stiamo già muovendo con ricorsi e controricorsi con l’Avvocato Di Cinzio. Il Presidente Gallo non ha potuto pagare per la sua malattia, altrimenti lo avrebbe fatto come hanno fatto tutti»