Serie B, la Sampdoria pareggia in trasferta contro l’Empoli: Cuni salva i blucerchiati! Il racconto del match

Serie B, la Sampdoria si ferma in trasferta contro l’Empoli: a Popov risponde Cuni, 1-1! Il racconto della partita

Empoli e Sampdoria hanno pareggiato 1-1 allo stadio Carlo Castellani nella 10ª giornata di Serie B 2025/2026. Una sfida equilibrata, decisa da due colpi di testa ravvicinati: prima il vantaggio toscano con Popov, poi la pronta risposta blucerchiata firmata da Cuni.

Nel primo tempo le due squadre hanno faticato a trovare spazi, con la Sampdoria più propositiva nel possesso palla (60%) ma poco incisiva negli ultimi metri. L’Empoli, più attento in fase difensiva, ha cercato di colpire in ripartenza senza però creare grandi pericoli. La partita si è accesa nella ripresa: al 77’ Bogdan Popov ha sbloccato il risultato con un colpo di testa preciso sugli sviluppi di un calcio piazzato, facendo esplodere il Castellani.

La gioia empolese è durata appena tre minuti: al 79’ Marvin Cuni ha trovato il pareggio, sempre di testa, riportando la Samp in partita. Nel finale gli ospiti sono rimasti in dieci per l’espulsione di Jordan Ferri al 90’, ma l’Empoli non è riuscito ad approfittarne. Con questo risultato i toscani salgono a quota 11 punti, confermando solidità in casa, mentre la Sampdoria resta in zona bassa di classifica con soli 6 punti, ma con la sensazione di aver strappato un pareggio prezioso in trasferta.

