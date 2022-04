Serie B, il pres. Balata sui giovani: «Dobbiamo formare professionisti»

Serie B, il pres. Balata sui giovani: «Dobbiamo formare figure professionali, non solo bravi calciatori. Studio e sport avanti insieme»

Il presidente della Lega B Mauro Balata ha parlato del progetto “Pensare al futuro”, in collaborazione con l’AIC. Ecco le sue parole in conferenza stampa sui giovani.

BALATA – «Il compito di un’istituzione calcistica responsabile e moderna è quella di creare le condizioni per far crescere non solo bravi giocatori, ma anche ragazze e ragazzi consapevoli e capaci di cogliere le opportunità per affrontare il futuro, di formare figure professionali dotate di competenza, funzionali alle proprie associate e al sistema sportivo. In questo progetto trova poi il giusto spazio il calcio femminile a ulteriore testimonianza del nostro impegno per la crescita del movimento. L’articolo 9 della Costituzione sostiene e promuove la cultura. Lo studio e la conoscenza sono fondamentali e andrebbero sempre portati avanti insieme all’attività agonistica perché ci rendono liberi e consapevoli delle nostre scelte. Siamo un campionato di giovani e portiamo avanti con orgoglio iniziative come questa».