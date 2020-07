Serie B, le date della stagione 2020/2021. Non ci sarà il Var

La Lega di Serie B ha pubblicato le date per la stagione sportiva 2020/2021

In Serie B ci sono ancora da giocare playoff e playout per determinare promozioni e retrocessioni, ma la Lega di B ha pubblicato le date per la stagione 2020/2021. La nuova annata del campionato cadetto prenderà il via il sabato 26 settembre 2020, con la stagione regolare che si concluderà venerdì 7 maggio 2021, in modo da permettere lo svolgimento dei vari spareggi prima dell’inizio degli Europei.

NIENTE VAR – La Lega ha inoltre annunciato che nel prossimo campionato non ci sarà il Var: «La situazione di crisi determinata dal Covid-19 e le conseguenti problematiche logistiche nella ripresa della stagione hanno determinato l’impossibilità di portare avanti, in questi mesi, il training arbitrale attraverso amichevoli e gare off-line. E’ stato dunque stabilito che la formazione della classe arbitrale proseguirà nella prossima stagione, rimanendo fermo l’utilizzo dello strumento tecnologico nelle gare di playoff e playout 2019/20».