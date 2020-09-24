Serie B, le designazioni arbitrali della 1ª giornata

Di
Redazione CalcioNews24
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Calendario Serie B
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Sono state rese note le designazioni arbitrali della 1ª giornata di Serie B

La Lega di Serie B ha reso note le designazioni arbitrali per la 1ª giornata di campionato.

BRESCIA – ASCOLI h. 14.00
ABBATTISTA
CALIARI – SCARPA
IV: AMABILE

COSENZA – V. ENTELLA h. 14.00
ILLUZZI
CARBONE – ANNALORO
IV: ROBILOTTA

CREMONESE – CITTADELLA Domenica 27/09 h. 15.00
MAGGIONI
LOMBARDI – PERROTTI
IV: SANTORO

FROSINONE – EMPOLI h. 14.00
MANGANIELLO
TARDINO – SCATRAGLI
IV: CAMPLONE

LECCE – PORDENONE h. 14.00
GIUA
PAGNOTTA – LOMBARDO
IV: MARINI

PESCARA – CHIEVO h. 14.00
RAPUANO
BOTTEGONI – SECHI
IV: BITONTI

REGGIANA – PISA Domenica 27/09 h. 21.00
PATERNA
MELI – DI IORIO
IV: PRONTERA

SALERNITANA – REGGINA h. 14.00
FABBRI
RASPOLLINI – CIPRESSA
IV: MARCHETTI

VENEZIA – LR VICENZA h. 16.00
MERAVIGLIA
PERETTI – DI VUOLO
IV: MARINELLI