Serie B, il Benevento è favorito per la promozione diretta in Serie, mentre per il secondo posto è corsa a cinque

Il campionato di Serie B è partito col botto: quest’anno, come mai, la situazione è molto incerta, con il solo Benevento a regnare incontrastato. La squadra di Vigorito, prima a 25 punti, è una spanna sopra alle inseguitrici, grazie al grande mercato estivo.

Se il primo posto sembra un affare da stregoni, il secondo posto per la promozione diretta vede una vera e propria bagarre: al momento il Crotone, con 21 punti, è subito dietro al Benevento, ma ci sono almeno altre quattro squadre che possono ambire al balzo in Serie A.

Il Cittadella di Venturato, finalista lo scorso anno con il Verona ai playoff, è sempre presente nelle zone alte della classifica, con 20 punti. In zona secondo posto anche il Pescara, con 19 punti ed il Chievo, con 18. Il Perugia di Massimo Oddo, con Iemmello e Falcinelli in attacco, potrebbe dar fastidio nella lotta per la promozione diretta.