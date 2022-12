Serie B: tutti i risultati delle partite delle 15

Il Cagliari di Claudio Ranieri ha debuttato con una vittoria. La Reggina rimane in vetta dopo 3 punti con l’Ascoli

Il Cagliari di Claudio Ranieri ha debuttato con una vittoria con i suoi rossoblù per 2-0 contro il Cosenza. La Reggina rimane in vetta dopo 3 punti in trasferta con l’Ascoli. Ecco tutti i risultati delle gare delle 15.

Ascoli-Reggina 0-1 – 64′ Rivas (R)

Benevento-Perugia 0-2 – 45’+1′ Lisi (P); 83′ Luperini (P)

Cagliari-Cosenza 2-0 – 65′ Lapadula (CA); 86′ Lella (CA)

Como-Cittadella 2-0 – 4′ Arrigoni (CO); 73′ Mancuso (CO)

SPAL-Pisa 0-1 – 54′ Sibilli (P)

Sudtirol-Modena 0-2 – 22′ Magnino (M); 81′ Armellino (M)

Venezia-Parma 2-2 – 45′, 50′ Vazquez (P); 70′ Pohjanpalo (V); 82′ Pierini (V)