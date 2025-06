Serie C, Brescia: Cellino valuta l’iscrizione in deroga! La mossa favorirebbe il ripescaggio del Ravenna a discapito del Caldiero Terme

Il futuro del Ravenna in Serie C sembra ormai legato a doppio filo con la situazione sempre più complicata del Brescia. Dopo una retrocessione dalla Serie B causata da una penalizzazione di 4 punti (a cui se ne aggiungeranno altri 4 nella prossima stagione), il club di Massimo Cellino aveva inizialmente scelto di non iscriversi alla Serie C 2025.

Tuttavia, nelle ultime ore è trapelata l’intenzione del Brescia di presentare comunque la domanda d’iscrizione, sfruttando una deroga FIGC riservata ai club coinvolti nei playout tra Serie B e Serie C. Il termine ultimo per completare l’iter è fissato al 24 giugno, ma si tratta di una mossa destinata a rimanere formale.

Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il mancato pagamento degli stipendi entro il 6 giugno e l’assenza della fideiussione obbligatoria rendono la domanda inammissibile, anche se formalmente presentata. Il 6 giugno era una scadenza perentoria: eventuali adempimenti successivi non saranno considerati validi.

Ravenna verso il ripescaggio in Serie C

La FIGC si pronuncerà il 26 giugno, ma la bocciatura del Brescia appare ormai scontata. A beneficiarne sarà il Ravenna, che verrà ripescato in Serie C in quanto primo club avente diritto dopo le rinunce ufficiali. Una notizia accolta con entusiasmo in Romagna, che torna a respirare aria di professionismo.

Penalizzato il Caldiero Terme

A pagare il prezzo di questa situazione sarà il Caldiero Terme, retrocesso sul campo ma primo nella lista delle riammissioni. Il club veneto avrebbe avuto concrete possibilità di essere ripescato solo se il Brescia non avesse presentato domanda. Paradossalmente, la mossa di Cellino, pur inutile per il Brescia, favorirà solo il Ravenna, rendendo vana ogni speranza del Caldiero.