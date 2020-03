Serie C, consegnato lo studio: perdite per circa 84 milioni. Tre le ipotesi per la ripresa del campionato, ma attenzione allo stop

Ben 84 milioni di perdite stimate ed un impatto anche sulla prossima stagione. Questa mattina la Lega Pro ha consegnato lo studio condotto da PwC TLS, come riportato dal Corriere dello Sport.

Non solo, si rischia anche una contrazione del fatturato nell’ordine del 30% circa per tutti i club di serie C. Tre invece le ipotesi: si va verso la chiusura del campionato a porte aperte, ma anche con la soluzione “porte chiuse”. Terzo scenario, la sospensione del campionato.