Serie C, nasce il docufilm sulla favola della Cavese dal titolo: “Make Cavese Great Again”. Ecco dove vederlo

Dalle trasferte affollate allo stadio pieno nelle partite interne. Con il regista Marco Curti, in 78 minuti, nasce il film della Cavese, squadra militante nel girone C di Serie C da neopromossa, che racconta la favola del calcio di provincia e del club campano, di Cava de’ Tirreni, accompagnata dal senso di appartenza al territorio di una delle tifoserie più calde d’Italia.

“Make Cavese Great Again” è il primo tentativo cinematografico dettagliato, nei 106 anni di storia del club, che prova ad esplorare in un incrocio suggestivo e spettacolare la favola Cavese e della magia che inevitabilmente trasmette.

Espressione orgogliosa di Cava dé Tirreni, una cittadina in Campania di 49.754 abitanti (dati Istat al primo gennaio 2025), il regista romano Marco Curti prova ad eslatare lo spirito e ha provato a trasmetterlo sul piccolo schermo.

Il film è da ieri visibile su Amazon Prime Video, dalla durata di 78 minuti, nei quali l’opera, partendo dal calcio, prova a raccontare qualche pezzetto della storia della città.