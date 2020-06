Serie C, Ghirelli: «Rinuncia ai playoff? Ci sono problemi»

Francesco Ghirelli ha parlato del futuro della Serie C: le dichiarazioni del presidente della Lega Pro in diretta Instagram

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha fatto il punto sulla Serie C durante una diretta Instagram su gianlucadimarzio.com: «Mi spiace che alcune squadre abbiano rinunciato a disputare i play off, ma è anche la conferma di come la Serie C avesse un problema serio. Qualcuno si è chiesto in questi mesi se fossimo un campionato professionistico, ma la verità è che fra i tre livelli ci sono delle differenze evidenti a livello economico, ed è inevitabile che sia così. Queste rinunce non sono altro che una conseguenza diretta».

«Annunceremo il tabellone il 27 giugno in occasione della finale di Coppa Italia che sarà senza spettatori. Una delle motivazioni per cui qualcuno non è voluto tornare in campo è che nel girone A e nel girone B, a partire dal 21 febbraio (e, da marzo, anche nel girone C), sponsor e pubblico, due delle risorse a livello finanziario più importanti, hanno praticamente sfiorato lo zero. In più sono richiesti, per le prossime gare, dei servizi di tipo sanitario piuttosto meticolosi ed efficienti, nonché impegnativi dal punto di vista economico», ha concluso Ghirelli.