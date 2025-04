Serie C, girone C: ufficiale la data dell’ultima giornata! Nuovo rinvio, ecco quando si gioca. Il comunicato

La notizia girava già da alcune ore, ma ora è ufficiale: le gare del Girone C di Serie C saranno spostate da sabato a domenica.

La Lega C, tramite comunicato ufficiale, ha annunciato, infatti, che le partite non si disputeranno più sabato 26 alle ore 16:30, ma bensì domenica 27 aprile alle ore 20:00. In questo modo non ci sarà concomitanza con l’ultima giornata del Girone B, che si giocherà poche ore prima, più precisamente alle 16:30

Il comunicato – «La Lega Pro, preso atto della comunicazione del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, che recepisce le indicazioni contenute nel DPCM odierno, dispone che le sottoindicate gare, a parziale modifica del com. uff. n.112/DIV del 17.02.2025, vengano posticipate nella data e con l’orario di seguito riportato:



ACR MESSINA JUVENTUS NEXT GEN Ore 20.00

AUDACE CERIGNOLA LATINA Ore 20.00

AVELLINO TEAM ALTAMURA Ore 20.00

AZ PICERNO FOGGIA Ore 20.00

CAVESE SORRENTO Ore 20.00

GIUGLIANO BENEVENTO Ore 20.00

POTENZA CATANIA Ore 20.00

TRAPANI CASERTANA Ore 20.00»