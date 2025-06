Serie C, Marani sicuro: «Vi spiego perché il nostro campionato ci rappresenta alla perfezione. Sul futuro...» - Calcio News 24

Serie C, Marani: «Un campionato che rappresenta l’Italia vera. Il nuovo pallone? Un simbolo di arte e identità». Le parole

Il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, ha presentato il nuovo pallone ufficiale per la stagione 2025/26 della Serie C, sottolineando il valore simbolico dell’oggetto e il legame profondo tra il campionato e i territori italiani. «È un pallone ispirato all’arte, in particolare a Firenze, con una grafica che richiama la bellezza del nostro patrimonio culturale – ha spiegato Marani –. La Serie C è il campionato dei comuni, delle città, dei territori: è l’Italia che vive e respira calcio».

Il nuovo pallone nasce dalla collaborazione con Decathlon, attraverso il marchio Kipsta, già presente in competizioni UEFA. «La scelta della Serie C come punto di partenza per Decathlon nel calcio italiano conferma la nostra capillarità. Siamo presenti in 60 città, molte delle quali ospitano punti vendita del gruppo. Questo accordo, che durerà quattro anni, va ben oltre un semplice pallone: è un progetto condiviso di crescita», ha aggiunto il presidente.

Guardando alla prossima stagione, Marani ha evidenziato le sfide tipiche dell’estate in Serie C, tra iscrizioni, ripescaggi e incertezze societarie. «Entro fine luglio vogliamo avere organici definiti per iniziare con ordine. La data di partenza è fissata al 22 agosto. Chiudiamo una stagione con numeri straordinari: la finale playoff Pescara-Ternana ha superato i 4,5 milioni di telespettatori».

Tra gli obiettivi futuri, Marani punta su giovani e sostenibilità. «La Serie C deve tornare ad essere un ascensore per il calcio italiano. Grazie alla riforma Zola, abbiamo visto più giovani in campo. Dall’altra parte, serve responsabilità economica: introdurremo un salary cap, prima in via sperimentale, poi definitivo. I club riceveranno report mensili sulla gestione, per aumentare la consapevolezza».

Parlando delle criticità, il presidente ha citato la situazione della Ternana e ha ribadito la necessità di una gestione professionale. «La Serie C è fragile, ma autentica. La passione di imprenditori locali tiene in piedi questo campionato. Per questo servono regole chiare, formazione e visione».

Infine, l’arrivo di piazze storiche come Livorno, Siracusa e Salerno promette una stagione vibrante: «La Serie C è il cuore del calcio italiano. E sta vivendo una nuova primavera».