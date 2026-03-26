Serie C, stangata per il Siracusa: altri 5 punti di penalizzazione e ultimo posto! La decisione del TFN sul Trapani

Serie C, 5 punti di penalizzazione per il Siracusa e ultimo posto! La decisione del TFN sul Trapani, cosa è successo

Il campionato di Serie C continua a essere profondamente scosso dalle decisioni della giustizia sportiva. La classifica del girone C subisce un nuovo e drastico scossone a causa delle recenti sentenze emesse nelle aule di tribunale. Al centro delle cronache ci sono le difficili situazioni societarie di due storici club siciliani, che vedono seriamente compromessa la loro stagione sportiva.

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Stangata per il Siracusa: ultimo posto in classifica per gli uomini di Turati

Nelle scorse ore, il TFN (Tribunale Federale Nazionale) è intervenuto con la mano pesante, avendo inflitto 5 punti di penalizzazione al Siracusa a seguito dell’inevitabile deferimento per violazioni amministrative. Una sanzione che aggrava un bilancio già drammatico per le sorti del club: sale così a 11 il totale delle penalità accumulate dalla formazione siciliana in questa stagione calcistica.

L’impatto sulla classifica è sportivamente devastante. La squadra passa dunque da 27 a 22 punti, scivolando all’ultimo posto del girone C di Serie C. Il comunicato ufficiale ha chiarito le misure disciplinari adottate, sancendo sanzioni mirate. Nello specifico, il Tribunale ha irrogato al sig. Alessandro Ricci, mesi 7 (sette) di inibizione, e alla società Siracusa Calcio 1924 Srl, punti 5 (cinque) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.

Il caso Trapani: udienza rinviata e incubo esclusione dal campionato

L’attenzione degli addetti ai lavori in questa giornata era rivolta anche verso un’altra importante compagine dell’isola. Oggi, giovedì 26 marzo, era in programma l’udienza del Tribunale Federale Nazionale sul deferimento del Trapani per violazioni amministrative.

Tuttavia, il delicato procedimento ha subito uno slittamento. L’incontro è stato però rinviato: i giudici hanno deciso che il TFN attenderà prima l’esito del ricorso della Procura Federale, un organo che sta mantenendo una linea dura e che continua a chiedere l’esclusione dal campionato della squadra granata.

L’ansia dei tifosi è destinata a prolungarsi ancora per qualche giorno. Il prossimo appuntamento decisivo è ora fissato per lunedì 30 marzo, quando si terrà l’udienza che potrebbe determinare il futuro del Trapani. A confermare le esatte tempistiche dei procedimenti è lo stesso organo giudicante. Nel dispositivo diffuso dal TFN si precisa inoltre testualmente: “Rinviata invece a martedì 31 marzo la trattazione del deferimento a carico del Trapani (Girone C di Serie C)”.