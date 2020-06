Setien allontana l’Inter: «Soddisfatto di Vidal. Dà molto al Barcellona»

Quique Setien blinda Arturo Vidal: le dichiarazioni dell’allenatore del Barcellona sul centrocampista cileno

Quique Setien, allenatore del Barcellona, ha blindato Arturo Vidal in vista di una possibile cessione durante il calciomercato estivo. Sul centrocampista cileno c’è da tempo l’Inter.

«È un giocatore che trasmette energia a tutta la squadra, ci aiuta tanto in campo e contro il Maiorca l’altro giorno ha subito messo la gara in discesa andando a segno. Vidal ha un profilo che è necessario in qualsiasi club. Sono molto soddisfatto del suo rendimento».