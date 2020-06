Setien: «Arthur vuole onorare la maglia del Barcellona»

Quique Setien ha scacciato le critiche per il centrocampista Arthur: le dichiarazioni dell’allenatore del Barcellona

Quique Setien, allenatore del Barcellona, ha commentato le critiche per la gestione di Arthur, ormai prossimo al trasferimento alla Juventus.

«Non so cosa dica sua madre, ma lui ha detto lo stesso di quel che ho detto io. Spero sia coinvolto al massimo fino alla fine della stagione. Sarà uno in più se si dedicherà in pieno agli obiettivi e sarà onorato fino all’ultimo giorno. Così lo ha manifestato e io non ho alcun dubbio a riguardo. Dice che sarà a disposizione e nelle migliori condizioni fino a che ci sarò io a decidere chi giocherà».