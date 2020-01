Setien: «Mi piacciono tante cose di questo Barça» VIDEO

Setien, le parole dell’allenatore del Barcellona dopo la vittoria dei blaugrana contro il Granada per 1-0 con la rete di Messi

Vittoria per il Barcellona di Setien che ieri ha battuto il Granada grazie alla rete di Leo Messi. Il tecnico ha analizzato il match in conferenza stampa.

«Ho visto tante cose di questo Barcellona che mi piacciono e le avevo notate anche contro l’Atletico. Questa squadra fa bene tante cose e continuerà a farle. Non dobbiamo cambiare molto, dobbiamo mantenere la concentrazione per 90 minuti. Non possiamo perdere le partite quando sono già vinte. Il gioco del Barcellona è riflessivo, specialmente con la palla».