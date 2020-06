Setien: «Real Madrid? Tutto il mondo ha visto cos’è successo»

Quique Setien si è scagliato contro la classe arbitrale della Liga: l’attacco del tecnico del Barcellona in merito alla sfida tra Real Sociedad e Real Madrid

Quique Setien, allenatore del Barcellona, si è schierato dalla parte di Gerard Piqué in merito agli attacchi a distanza al Real Madrid, accusato di essere favorito da alcune decisioni della classe arbitrale e del VAR.

«Ci sono cose che non possiamo controllare e non dipendono da noi. Per quanto riguarda la partita di ieri, tutto il mondo ha visto com’è andata. Piqué è una persona molto intelligente», ha detto Setien in relazione alla sfida tra la Real Sociedad e il Real Madrid.