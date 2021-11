Shakhtar Donetsk, De Zerbi: «La Superlega mi ha infastidito. A San Siro per vincere»

L’allenatore dello Shakhtar Donetsk De Zerbi ha parlato della Superlega, ma anche della partita di questa sera contro l’Inter

Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, in una intervista a Tuttosport ha parlato della Superlega, dei problemi del calcio ma anche della sfida di questa sera in Champions League contro l’Inter.

SUPERLEGA – «Non mi interessa il consenso a tutti i costi, se uno dice con educazione quello che pensa il resto poi viene di conseguenza. Mi sembrava di esprimere un concetto così naturale, non credevo si creasse casino. Ci sono tante cose che non mi piacciono, il mio ruolo non è quello di decidere cosa si fa e cosa no. Sulla Superlega mi hanno dato molto fastidio le modalità in cui si voleva far passare la decisione».

MONDIALI OGNI DUE ANNI – «I Mondiali sono belli anche perchè ci sono quattro anni di attesa tra uno e l’altro».

TROPPI IMPEGNI – «Si gioca tanto, ma ci sono anche rose ampie e con le strutture giuste ci si può allenare bene. Piuttosto sono le condizioni meteo ad essere condizionanti: il troppo caldo o il troppo freddo. Gli infortuni dipendono dal ritmo delle partite: il calcio è uno sport traumatico e ti logora, difficilmente ne esci indenne».

QUALIFICAZIONE – «Dobbiamo vincere a San Siro. Lo Sheriff ha fatto saltare il banco. Sono squadre poco considerate ma costruite con buon senso e contro le quali puoi perdere. Anche se noi in casa loro abbiamo fatto una buona partita e preso due gol stupidi. Crediamo ancora nel terzo posto. La squadra di Inzaghi è fortissima fisicamente e mentalmente. Dzeko ha caratteristiche diverse da Lukaku ma a livello generale non è certo meno forte».

