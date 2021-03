Shakhtar, Matvienko: «Non dobbiamo subire gol. Rigori? Non ci alleniamo»

Il calciatore dello Shakhtar Donetsk Matvienko ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma accompagnando mister Castro

Ecco le sue parole: «Io sono un difensore e so che difendersi è importante, ma noi dobbiamo ribaltare la situazione. Preferirei sfruttare le nostre caratteristiche in attacco».

SULL’ASSENZA DI STEPANENKO – «Ci manca tantissimo. Con lui siamo più equilibrati, speriamo torni il prima possibile. Anche se non c’è è il nostro leader. Se noi parliamo della partita di domani, tutti possiamo diventare dei leader. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Anche Trubin, il nostro portiere, ha l’esperienza giusta per aiutare i nostri compagni».

DIFFERENZA RISPETTO ALL’ANDATA – «Non siamo sorpresi, sapevamo bene cosa ci aspettava. Eravamo preparati per la partita. Domani l’unica cosa che dobbiamo fare è non subire gol».

SUI RIGORI – «Non ci siamo allenati, sappiamo già calciarli bene».