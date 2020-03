Sharon Stone, il messaggio d’amore all’Italia – VIDEO

L’attrice Sharon Stone ha voluto mandare un messaggio di solidarietà all’Italia in merito all’emergenza Coronavirus – VIDEO

L’attrice Sharon Stone ha mandato un messaggio di solidarietà e vicinanza all’Italia in merito all’emergenza Covid-19: «Mentre in Italia si attraversa la quarantena per il Coronavirus, i cigni appaiono nei canali di Venezia e i delfini nuotano giocosamente. La Natura ha semplicemente premuto il tasto reset nelle chiare acque dei canali di Venezia e al largo di un’Italia rinchiusa».

«Immaginate se tutti noi venissimo messi da parte, cosa potrebbe diventare il nostro pianeta al di là dei nostri sogni più selvaggi? Basterebbe che l’intero pianeta lavorasse da casa per una settimana al mese».